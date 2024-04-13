Грига Михаил
Место рожденияс.Косино Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Грига Мария
Рождение ребёнка
04.06.1932
Мать ребёнка: Грига Мария
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1942
Смерть
Неизвестно