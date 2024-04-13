Грига Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грига Михаил

Место рождения

с.Косино Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
1928

Сын: Грига Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
04.06.1932

Сын: Грига Петр Михайлович

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грига Мария

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грига Мария

Смерть
Неизвестно

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