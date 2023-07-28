Стретович Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1945
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стретович Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1982
Дочь: Стретович Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Стретович Людмила Александровна
Рождение ребёнка
22.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стретович Людмила Александровна