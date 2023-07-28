Стретович Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стретович Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1945

Отец: Стретович Михаил Иванович

Мать: Стретович Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стретович Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1982

Дочь: Стретович Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Стретович Людмила Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стретович Людмила Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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