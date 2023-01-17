Верюжский Иоанн (Иван) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжский Иоанн (Иван) Петрович

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Место рождения

с. Верюга, Вельский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

17.05.1820

Дата смерти

14.01.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верюга, Вельский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1836
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1836 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1842 по 1848
Шадрино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1848 по 1863
с. Пежма, Вельский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1853 по 1867
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1868 по 1882
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1886 по 1901
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.01.1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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