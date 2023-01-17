Верюжский Иоанн (Иван) Петрович
Место рожденияс. Верюга, Вельский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения17.05.1820
Дата смерти14.01.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верюга, Вельский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
По 1836
Место жительства
С 1836 по 1842
Место жительства
С 1842 по 1848
Шадрино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1848 по 1863
с. Пежма, Вельский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1853 по 1867
Место жительства
С 1868 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1886
Место жительства
С 1886 по 1901
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1907
Смерть
14.01.1907