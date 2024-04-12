Диков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1885 ст.
Отец: Диков Николай Тимофеевич
Мать: Дикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Дикова Зинаида Михайловна
Булатниково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Дикова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно