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Диков Сергей Николаевич

Место рождения

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1885 ст.

Отец: Диков Николай Тимофеевич

Мать: Дикова Анна Федоровна

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Диков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Дикова Зинаида Михайловна

Булатниково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Диков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Дикова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикова Зинаида Михайловна

Смерть
Неизвестно
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