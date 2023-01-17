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Семенов Флегонт Филиппович

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Место рождения

Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

24.03.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1827

Отец: Филипп Семенов

Мать: Анна Григорьева

Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
06.02.1846 ст.

Жена: Семенова Мавра Данилова

Рождение ребёнка
05.05.1855 ст.

Дочь: Пелагея Флегонтовна

Мать ребёнка: Семенова Мавра Данилова

Уткино, Раменская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мавра Данилова

Смерть
Неизвестно
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