Семенов Флегонт Филиппович
Место рождения
Дата рождения24.03.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1827
Отец: Филипп Семенов
Мать: Анна Григорьева
Бракосочетание
06.02.1846 ст.
Жена: Семенова Мавра Данилова
Рождение ребёнка
05.05.1855 ст.
Дочь: Пелагея Флегонтовна
Мать ребёнка: Семенова Мавра Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Мавра Данилова
Смерть
Неизвестно