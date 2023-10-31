Ложкин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1994

Сын: Ложкин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1998

Дочь: Козлова Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1998

Дочь: Ложкина Кристина Юрьевна

Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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