Ложкин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1994
Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1998
Дочь: Козлова Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1998
Дочь: Ложкина Кристина Юрьевна
Мать ребёнка: Ложкина Наталия Владимировна