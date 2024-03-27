Долотказин Али Хамзинович
Место рожденияМССР, Кадошкинский р-н, с.Большая Поляна
Дата рождения1912
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Долотказин Хамзя
МССР, Кадошкинский р-н, с.Большая Поляна
Рождение ребёнка
25.03.1927
Сын: Долотказин Зякярья Алиевич
Мать ребёнка: Долотказина Арифе Назаровна
Смерть
?.08.1943
Калужская обл., Хвастовичский р-н, д.Курган