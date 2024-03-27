Долотказин Али Хамзинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотказин Али Хамзинович

Место рождения

МССР, Кадошкинский р-н, с.Большая Поляна

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Долотказин Хамзя

Мать: не указана

МССР, Кадошкинский р-н, с.Большая Поляна
Рождение ребёнка
25.03.1927

Сын: Долотказин Зякярья Алиевич

Мать ребёнка: Долотказина Арифе Назаровна

Смерть
?.08.1943
Калужская обл., Хвастовичский р-н, д.Курган
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