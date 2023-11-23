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Дарья Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Жоголев Кирила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыгунов Егор Кирилов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шмыгунов Артемий Егоров

Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Шмыгунова) Марья Егорова

Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шмыгунова) Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов

Смерть
Неизвестно

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