Дарья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Жоголев Кирила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Шмыгунова) Марья Егорова
Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шмыгунова) Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Шмыгунов Егор Кирилов
Смерть
Неизвестно