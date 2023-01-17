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Воронин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Поткина Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1925

Дочь: Баскакова Александра Павловна

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Афанасиха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронин Николай Павлович

Мать ребёнка: Воронина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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