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Персивина Анастасия Александровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

22.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2001

Отец: Персивин Александр Юрьевич

Мать: Персивина Ирина Валерьевна

Омск, город Омск, Омская область
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