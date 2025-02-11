Горшков Николай Захарович
мужской, родился 1814
умер 1853
МатьГоршков (Горшков) ?Неизвестно г.р.
ОтецГоршков Захар ГавриловичНеизвестно г.р.
Супруги
Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна1823 г.р.
Дети
Горшков Степан Николаевич1850 г.р.
ИванНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Горшков Захар Гаврилович
Мать: Горшков (Горшков) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горшков Степан Николаевич
Мать ребёнка: Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна
Смерть
1853