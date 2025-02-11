Горшков Николай Захарович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшков Николай Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814

умер 1853

Мать
Горшков (Горшков) ?Неизвестно г.р.
Отец
Горшков Захар ГавриловичНеизвестно г.р.
Супруги
Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна1823 г.р.
Дети
Горшков Степан Николаевич1850 г.р.
ИванНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Горшков Захар Гаврилович

Мать: Горшков (Горшков) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Горшков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Горшкова (Ульянова) Мария Николаевна

Смерть
1853

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