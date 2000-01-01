Долинко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Долинко Виктор

Россия, Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Долинко Виктор

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