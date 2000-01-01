Долинко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долинко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Долинко Виктор
Россия, Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Долинко Виктор