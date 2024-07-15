Бабешкина Ирина Борисовна ?.10.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабешкина Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1957

Отец: не указан

Мать: Кибиц Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабешкин Павел Семёнович

Рождение ребёнка
29.01.1981

Дочь: Калинина (Бабешкина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.01.1983

Сын: Бабешкин Игорь Павлович

Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.06.1986

Дочь: Бочкарева (Бабешкина) Оксана Павловна

Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович

Чита, город Чита, Забайкальский край

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