Бабешкина Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1957
Отец: не указан
Мать: Кибиц Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1981
Дочь: Калинина (Бабешкина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович
Рождение ребёнка
27.01.1983
Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович
Рождение ребёнка
21.06.1986
Дочь: Бочкарева (Бабешкина) Оксана Павловна
Отец ребёнка: Бабешкин Павел Семёнович