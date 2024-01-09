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Лесникова -- Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Павел Филиппович

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Лесникова Марфа Павловна

Отец ребёнка: Лесников Павел Филиппович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Лесникова Анна Павловна

Отец ребёнка: Лесников Павел Филиппович

В МК по спирино
Рождение ребёнка
16.06.1901

Сын: Лесников Иван Павлович

Отец ребёнка: Лесников Павел Филиппович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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