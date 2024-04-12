Королёв Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Андрей Юрьевич

Место рождения

Дедовск, Истра, Московская область

Дата рождения

14.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1987

Отец: не указан

Мать: Королёва Людмила Николаевна

Дедовск, Истра, Московская область
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