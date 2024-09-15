Аникина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Федот Сергеевич

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: Аникина Анна Федотовна

Отец ребёнка: Аникин Федот Сергеевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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