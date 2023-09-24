Верхотурова Екатерина
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Верхотурова) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно