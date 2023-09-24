Верхотурова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерхотурова Екатерина

Верхотурова Екатерина

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Федор Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Верхотурова) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.