Никифорова (Назарова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Назарова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.01.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1809 ст.

Отец: (назаров) Алексей Назарович

Мать: (назарова) Матрена Фроловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.07.1829 ст.

Муж: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1837 ст.

Сын: Никифоров Семен Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1840 ст.

Сын: Никифоров Аким Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Овдотья Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1845 ст.

Сын: Никифоров Емельян Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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