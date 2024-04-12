Дубовицкая Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая Любовь

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1964

Отец: Муланцев Жорж

Мать: Муланцева Раиса

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.06.1985

Дочь: Шнырова Наталья

Отец ребёнка: Дубовицкий Игорь

Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1988

Сын: Дубовицкий Николай

Отец ребёнка: Дубовицкий Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Игорь

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