Дубовицкая Любовь
Место рождения
Дата рождения19.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1964
Отец: Муланцев Жорж
Мать: Муланцева Раиса
Рождение ребёнка
16.06.1985
Дочь: Шнырова Наталья
Отец ребёнка: Дубовицкий Игорь
Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1988
Сын: Дубовицкий Николай
Отец ребёнка: Дубовицкий Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовицкий Игорь