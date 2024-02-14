Галимова Танзиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Танзиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Вазих

Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Вазих

Рождение ребёнка
1960

Дочь: (Галимова) Асия

Отец ребёнка: Галимов Вазих

Смерть
Неизвестно

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