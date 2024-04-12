Павлова (Тюрина) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тюрин Алексей Михайлович
Мать: Тюрина Агафья Самсоновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1841
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович
Смерть
После 1858