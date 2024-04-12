Павлова (Тюрина) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Тюрина) Степанида Алексеевна

Место рождения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тюрин Алексей Михайлович

Мать: Тюрина Агафья Самсоновна

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Павлов Архипп Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Павлов Степан Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Павлов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.09.1841

Сын: Павлов Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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