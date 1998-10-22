Эверстова Виктория Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверстова Виктория Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998

Отец: Копырин Гаврил Алексеевич

Мать: Копырина Маргорита Ивановна

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