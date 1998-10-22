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Эверстова Виктория Гаврильевна
Эверстова Виктория Гаврильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Копырин Гаврил Алексеевич
1967 г.р.
Мать
Копырина Маргорита Ивановна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1998
Отец:
Копырин Гаврил Алексеевич
Мать:
Копырина Маргорита Ивановна
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