Лукашёв Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашёв Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942

Отец: Лукашёв Николай Александрович

Мать: Лукашёва Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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