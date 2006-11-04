Yehia Abdou Aly Louay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yehia Abdou Aly Louay

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2006

Отец: не указан

Мать: Туровская Карина Валерьевна

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