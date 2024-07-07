Беспалов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Сергей
Мать ребёнка: Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1962
Дочь: Азовцева (Беспалова) Валентина
Мать ребёнка: Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно