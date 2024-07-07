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Беспалов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Сергей

Мать ребёнка: Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1962

Дочь: Азовцева (Беспалова) Валентина

Мать ребёнка: Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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