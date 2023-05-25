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Белов Феодор Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Около 1902
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин деревни Еремеево
Восприемник
31.03.1902 ст.
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В этот день был восприемником новорожденного Белова Георгия Константиновича
Смерть
Неизвестно

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