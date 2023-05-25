Белов Феодор Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около 1902
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин деревни Еремеево
Восприемник
31.03.1902 ст.
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В этот день был восприемником новорожденного Белова Георгия Константиновича
Смерть
Неизвестно