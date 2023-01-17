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Чешуин Василий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Чешуин Роман Андреевич

Мать: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
01.06.1961

Дочь: Чаплагина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна

Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Полякова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна

Рождение ребёнка
30.09.1975

Сын: Чешуин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешуина Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно
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