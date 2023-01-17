Чешуин Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Чешуин Роман Андреевич
Мать: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
01.06.1961
Дочь: Чаплагина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Полякова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1975
Сын: Чешуин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чешуина Лидия Павловна
Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чешуина Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно