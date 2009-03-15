Воеводин Александр Евстафьевич
Место рожденияг. Курган, Курганская область, Россия
Дата рождения10.06.1923
Дата смерти15.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Лидовская средняя школа Специальность: 9 классов
Военная служба
23.02.1942
Воинское звание: капитан
Смерть
15.03.2009
Похороны
Неизвестно