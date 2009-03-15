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Воеводин Александр Евстафьевич

Место рождения

г. Курган, Курганская область, Россия

Дата рождения

10.06.1923

Дата смерти

15.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923

Отец: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Мать: (Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Лидовская средняя школа Специальность: 9 классов
Военная служба
23.02.1942
Воинское звание: капитан
Смерть
15.03.2009
Похороны
Неизвестно

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