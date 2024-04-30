Плотников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Плотникова) Евпраксия Александровна
Мать ребёнка: Плотникова (Зеленихина) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Плотникова) Апполинария Александровна
Мать ребёнка: Плотникова (Зеленихина) Марья Семеновна
Смерть
1857