Плотников Александр Петрович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Плотников Петр Алексеевич

Мать: Плотникова Матрена Данилова (Вна)

Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Зеленихина) Марья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Плотникова) Евпраксия Александровна

Мать ребёнка: Плотникова (Зеленихина) Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Плотникова) Апполинария Александровна

Мать ребёнка: Плотникова (Зеленихина) Марья Семеновна

Смерть
1857

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