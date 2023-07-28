Мария Мартыновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартын
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Кириллович
Рождение ребёнка
05.11.1786
Сын: Галактион Никитич
Отец ребёнка: Никита Кириллович
Рождение ребёнка
07.01.1789
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Кириллович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евфимия Никитична
Отец ребёнка: Никита Кириллович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Хиония (Феона) Никитична
Отец ребёнка: Никита Кириллович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Никита Кириллович
Смерть
Неизвестно