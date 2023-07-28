Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Мартыновна

Место рождения

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартын

Мать: не указана

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Кириллович

Рождение ребёнка
05.11.1786

Сын: Галактион Никитич

Отец ребёнка: Никита Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1789

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евфимия Никитична

Отец ребёнка: Никита Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Хиония (Феона) Никитична

Отец ребёнка: Никита Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Никита Кириллович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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