Христинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп отец Ефима

Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858

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