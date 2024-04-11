Христинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп отец Ефима
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858