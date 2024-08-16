Ионова Светлана Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ионов Игорь Эрикович
Отец ребёнка: Ионов Эрик Несторович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ионов Вадим Эрикович
Отец ребёнка: Ионов Эрик Несторович
Смерть
Неизвестно