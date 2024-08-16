Ионова Светлана Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ионова Светлана Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Эрик Несторович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ионов Игорь Эрикович

Отец ребёнка: Ионов Эрик Несторович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Ионов Вадим Эрикович

Отец ребёнка: Ионов Эрик Несторович

Смерть
Неизвестно

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