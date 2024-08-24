Штинников Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штинников Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна

Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Мать ребёнка: Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна

В метрике д. 3-ая Григорьевская
Смерть
Неизвестно

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