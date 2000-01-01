Ревякин Лаврентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Ревякин Павел
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Лаврентивна
Мать ребёнка: Ревякина Агафея Гурьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Лаврентивна
Мать ребёнка: Ревякина Агафея Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревякина Агафея Гурьевна
Смерть
После 1816