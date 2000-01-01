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Ревякин Лаврентий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ревякин Павел

Мать: Ревякина Наталия Обросимова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Лаврентивна

Мать ребёнка: Ревякина Агафея Гурьевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Лаврентивна

Мать ребёнка: Ревякина Агафея Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Агафея Гурьевна

Смерть
После 1816
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