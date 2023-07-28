Карпова Екатерина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Грошева (Карпова) Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Карпова) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1858
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1861
Сын: Карпов Александр Осипович
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: (Карпова) Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович
Смерть
Неизвестно