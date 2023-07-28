Карпова Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Екатерина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Осип Федорович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Грошева (Карпова) Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Карпов Алексей Осипович

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Карпов Василий Осипович

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Карпова) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Карпов Семен Осипович

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Карпов Семен Осипович

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.08.1861

Сын: Карпов Александр Осипович

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: (Карпова) Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Карпов Осип Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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