Рогозин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Рогозин Даниил

Мать: (Рогозина) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Устинья

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Петр

Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Рогозина) Марья

Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья

Смерть
Неизвестно

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