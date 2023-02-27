Рогозин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Рогозин Даниил
Мать: (Рогозина) Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Устинья
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Петр
Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Рогозина) Марья
Мать ребёнка: (Рогозина) Устинья
Смерть
Неизвестно