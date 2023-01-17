Цветков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1876 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1876 ст.
Отец: Андрей Петрович
Работа или профессия
С 08.06.1876 ст.
Крестьянин
Крещение
08.06.1876 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 08.06.1876 ст.
Гражданство
С 08.06.1876 ст.
Россия
Бракосочетание
18.01.1896 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Дочь: Цветкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1901
Дочь: Шерстнева Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна
Смерть
После 1917