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Цветков Иван Андреевич

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

08.06.1876 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1876 ст.

Отец: Андрей Петрович

Мать: Цветкова Мария Алексеевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 08.06.1876 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Крещение
08.06.1876 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 08.06.1876 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 08.06.1876 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Бракосочетание
18.01.1896 ст.

Жена: Цветкова Прасковья Михайловна

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1897 ст.

Сын: Цветков Николай Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.

Дочь: Цветкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1901

Дочь: Шерстнева Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.

Сын: Цветков Иван Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Сын: Цветков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.

Сын: Цветков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Сын: Цветков Лукоян Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1917
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
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