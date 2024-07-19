Антипин Семён Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1974
Дочь: Хохлова Жанна Семёновна
Мать ребёнка: Антипина Елена Филипповна
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1978
Мать ребёнка: Антипина Елена Филипповна
Красновишерск
Смерть
17.12.1980
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край