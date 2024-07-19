Антипин Семён Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Семён Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Елена Филипповна

Рождение ребёнка
19.03.1974

Дочь: Хохлова Жанна Семёновна

Мать ребёнка: Антипина Елена Филипповна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1978

Сын: Антипин Иван Семенович

Мать ребёнка: Антипина Елена Филипповна

Красновишерск
Смерть
17.12.1980
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край

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