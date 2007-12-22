Кривоносова Анжела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова Анжела

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривоносов Василий Борисович

Мать: Багина Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
10.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.2005

Дочь: Голозубова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2007

Сын: Голозубов Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

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