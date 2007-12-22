Кривоносова Анжела
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.2005
Дочь: Голозубова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2007
Сын: Голозубов Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан