Кондратенко Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабанов Анатолий

Мать: Мартыненко Наталья

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