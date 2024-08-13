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(Вилков) Степан Филипов

Место рождения

Ракульское

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: (Вилков) Филип Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Ефимья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: (Вилков) Андрей Степанов

Мать ребёнка: Вилкова Ефимья Васильева

рс 3 350-2-3710_1762-1764 л.582 рс 7 200-3-296 л436 дом 16 в доме жены
Смерть
После 1762

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