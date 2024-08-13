(Вилков) Степан Филипов
Место рожденияРакульское
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: (Вилков) Филип Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилкова Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Вилкова Ефимья Васильева
рс 3 350-2-3710_1762-1764 л.582 рс 7 200-3-296 л436 дом 16 в доме жены
Смерть
После 1762