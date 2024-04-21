Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Розанова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Розанов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
01.06.1771
Сын: Розанов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1777
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1778
Дочь: Розанова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно