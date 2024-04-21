Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Розанова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Хлевино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Розанов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Хлевино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1771

Сын: Розанов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Хлевино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1777

Сын: Розанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Хлевино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1778

Дочь: Розанова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Розанов Алексей Федорович

Хлевино, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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