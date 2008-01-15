Груздев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1935
Дата смерти15.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935
Рождение ребёнка
12.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Софья Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1963
Дочь: Цаплинова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Груздева Софья Васильевна
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Смерть
15.01.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область