Груздев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1935

Дата смерти

15.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935

Отец: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Мать: Телелюева Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Софья Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1963

Дочь: Цаплинова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Груздева Софья Васильевна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Смерть
15.01.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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