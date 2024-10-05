Вайдер Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайдер Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Бракосочетание
22.05.1950

Жена: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Ступишино, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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