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(Прасолова) Александра Николаевна

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Место рождения

Омская область, Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

02.02.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1892 г.р.

Дети

1922 г.р.
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1926 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Прасолов Николай Савельевич

Мать: Прасолова Анисья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скидан Иван Сергеевич

Образование
Неизвестно
Не умела читать
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Скиданова) Анна

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
09.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Новошипуново, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Сахан (Скиданов) Валентина

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Проскурякова Надежда (Анастасия)

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Новошипуново, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
29.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
19.05.1949

Сын: Скиданов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич

Смерть
02.02.1959
Причина смерти: бронхоэктатическая болезнь

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