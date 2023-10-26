(Прасолова) Александра Николаевна
Место рожденияОмская область, Россия
Дата рождения1896
Дата смерти02.02.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Не умела читать
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Скиданова) Анна
Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1924
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Сахан (Скиданов) Валентина
Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Проскурякова Надежда (Анастасия)
Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
29.12.1933
Рождение ребёнка
29.12.1938
Рождение ребёнка
19.05.1949
Сын: Скиданов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Скидан Иван Сергеевич
Смерть
02.02.1959
Причина смерти: бронхоэктатическая болезнь