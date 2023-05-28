Камнев Федот Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамнев Федот Алексеевич

Камнев Федот Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камнева Евдокия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Камнев Калина Федотович

Мать ребёнка: Камнева Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Камнева Ксенья Федотовна

Мать ребёнка: Камнева Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Камнев Иван Федотович

Мать ребёнка: Камнева Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Камнева Евгения Федотовна

Мать ребёнка: Камнева Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Камнев Николай Федотович

Мать ребёнка: Камнева Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.