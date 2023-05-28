Камнев Федот Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камнева Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Камнева Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Камнева Ксенья Федотовна
Мать ребёнка: Камнева Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Камнева Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Камнева Евгения Федотовна
Мать ребёнка: Камнева Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Камнева Евдокия
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно