Шагирзида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагирзида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Габдулсаттар Бикбулатов

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гадыльбану Бикбулатова

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Абдулгафар Бикбулатов

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ибрагим Бикбулатов

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гумар Бикбулатов

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дулькарней Бикбулатов

Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов

Место жительства
Неизвестно
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