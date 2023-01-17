Шагирзида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гадыльбану Бикбулатова
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ибрагим Бикбулатов
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гумар Бикбулатов
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бикбулат Бикбовов
Место жительства
Неизвестно