Стрельникова (Юрьева) Домна Селивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Юрьева) Домна Селивановна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Юрьев Селиван Григорьевич

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Стрельников Никита Минаевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стрельников Зиновий Минаевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Минаевна

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Стрельников Козьма Зиноевьевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Стрельников Емельян Минаевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Стрельников Иван Минаевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Стрельников Ферапонт Минаевич

Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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