Стрельникова (Юрьева) Домна Селивановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Юрьев Селиван Григорьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Стрельников Никита Минаевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Стрельников Зиновий Минаевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Минаевна
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Стрельников Козьма Зиноевьевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стрельников Емельян Минаевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Стрельников Иван Минаевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Стрельников Ферапонт Минаевич
Отец ребёнка: Стрельников Минай Архипович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно