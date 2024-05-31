Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1907 и 1908 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милантьева) ?

Отец ребёнка: Милантьев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милантьев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев Степан

Рождение ребёнка
1933

Сын: Милантьев Владимир

Отец ребёнка: Милантьев Степан

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