Почин Евфимий Федорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьАнна Дмитриевна1821 г.р.
ОтецПочин Федор ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Почина Анастасия Евфимовна1875 г.р.
Почина Вера Евфимовна1875 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Почин Федор Петрович
Мать: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Почина Анастасия Евфимовна
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Почина Вера Евфимовна
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Почина Елена Евфимовна
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Почин Иван Евфимович
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Почин Иван Евфимович
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Почина Дарья Евфимовна
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно